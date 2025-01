Star Academy 2024 : les artistes invités de la demi-finale du 11 janvier dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 14ème prime du samedi 11 janvier 2025 – Deux jours après le 13ème prime de la Star Academy 2024 et l’élimination d’Ulysse, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de la demi-finale ce samedi 11 janvier 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les académiciens de la promo de 2024 auront ainsi la chance de chanter avec Charlotte Cardin, Santa, Charlie Winston, et Camélia Jordana.

Liste des artistes et chansons

– Charlotte Cardin et Marine « Feel good »

– Charlie Winston et Charles

– Santa avec Charles et Marine sur un medley

– Camélia Jordana avec Ebony et Franck



Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Rendez-vous demain soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.