Un Si Grand Soleil Spoilers : la coupable avoue, Flore craque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 janvier 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 20 au 24 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par des aveux ! En effet, si Steve, l’informaticien de IVG Conseils, avoue sa dispute avec Belvis qui a mal tournée, un rebondissement va tout bouleverser. En effet, Hugo découvre que Belvis a été empoisonné. Et c’est finalement Hélène qui va avouer la vérité à Johanna ! Elle explique avoir tué Belvis pour faire le bien…

Pendant ce temps là, les mamans de Tom et Maéva sont bouleversées de leur départ. Alix leur assure qu’ils vont bien mais ne peut leur dire où ils se trouvent. Thaïs et Louis craignent que ça finisse mal.



Publicité





Quant à Flore, elle est rattrapée par son passé et va faire un aveu… Et Ludo va recroiser une ex !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 janvier 2025

Lundi 20 janvier 2025 (épisode 1559) : Alors que Sohan découvre qu’Achille et Charlotte ont séchés les cours, Alix va devoir apprendre une nouvelle inquiétante à Carine et Nathalie.

Mardi 21 janvier 2025 (épisode 1560) : Tandis qu’Achille réalise que dans sa famille, il n’est pas le seul à avoir des secrets, Hugo tique sur un élément de l’enquête sur la mort de Belvis.

Mercredi 22 janvier 2025 (épisode 1561) : Sans s’en rendre compte, Cécile met Florent sous pression. Parallèlement, l’enquête sur la mort de Belvis prend une tournure inattenue…

Jeudi 23 janvier 2025 (épisode 1562) : Flore révèle qu’elle est amoureuse à Ludo, qui de son côté, recroise l’une de ses ex. Pendant ce temps, la menace s’éloigne pour Tom et Maéva.

Vendredi 24 janvier 2025 (épisode 1563) : Victor est profondément troublé par les révélations de l’enquête de police. Quant à Tom et Maéva, ils font un choix lourd de conséquences…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 20 au 24 janvier 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.