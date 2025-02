C à vous du 4 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Renée Zellweger est l’invitée exceptionnelle de C à Vous ce mardi 4 février dès 20h00 sur France 5 ! Elle nous parlera de la sortie du film « Bridget Jones : folle de lui » le 12 février au cinéma !

🔵 Lutte contre le narcotrafic, immigration, censure, violences faites aux femmes… Gérald Darmanin, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 Aspartame : une pétition réclame son interdiction à l’échelle européenne. On en parle avec le Pr Boris Hansel, médecin nutritionniste et endocrinologue à l’hôpital Bichat, auteur de “Manger l’esprit léger” aux éditions Michel Lafon

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Maxime Gasteuil et son père Thierry, pour le spectacle “Retour aux sources” qu’il jouera du 6 au 16 mars au Grand Rex à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Vincenzo Regine, chef exécutif au restaurant du Domaine des Andéols (Vaucluse)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Youssoupha pour l’album “Amour suprême”. Il interprètera en live le titre “Dieu est grande

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 4 février 2025 à 19h sur France 5.