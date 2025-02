Danse avec les Stars : Jungeli en tête, pas d’éliminé (résumé, classement + replay DALS 14 février 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 2 du 14 février 2025 – C’est parti pour le second prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Pour cette seconde soirée, après avoir découvert les six premiers couples sur la piste de danse vendredi dernier, place aux six autres ! Toujours pas d’éliminé ce soir mais les notes compteront pour moitié avec celles du prime 3 la semaine prochaine.





Claude Dartois et Katrina Patchett ouvrent le bal avec un tango sur « Être à la hauteur » d’Emmanuel Moire. Jean-Marc l’a trouvé à la hauteur, il parle d’une choré « presque de pro » avec tout ce qu’il recherchait ! Fauve parle d’un vrai tango très difficile, elle parle d’un très bon début. Mel l’a trouvé dedans tout le long, elle a adoré. Et Chris salue leur démarrage ! Il se dit impressionné.

Les notes de Claude : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 30pts







Place ensuite à Mayane et Christophe Licata, qui dansent une valse sur « A corps perdu » de Grégory Lemarchal. Ils reçoivent une ovation du public, le jury est très ému. Et surprise, les comédiens de « Un p’tit truc en plus » sont là pour la soutenir ! Mel est très émue, elle salue l’élégance, la grâce. Jean-Marc a adoré, il la remercie. Fauve la félicite aussi avant de lui donner quelques conseils. Chris salue son interprétation, il pense qu’elle va faire un parcours incroyable.



Les notes de Mayane : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts

On continue avec Frank Lebœuf et Candice Pascal, qui dansent une valse contemporaine sur « Beautiful Things » de Benson Boone. Chris a adoré son engagement, il pense qu’il a un excellent potentiel. Mel salue leur connexion tandis que Fauve a beaucoup aimé. Jean-Marc est plus mitigé.

Les notes de Franck : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts. Il y a égalité, le jury décide de laisser Mayane en zone rouge.

Ève Gilles et Nino Musa dansent un tango sur « Toxic » de Britney Spears. Jean-Marc souhaite la bienvenue à Nino, nouveau danseur, il parle ensuite d’une presta fantastique d’Eve. Il sort son premier « J’achète » de la saison ! Chris parle de belles capacités, mais il s’attend à beaucoup plus. Mel aurait aimé qu’elle reste dans le personnage. Et Fauve

Les notes d’Eve : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 32pts. Ils sont en tête !

Place ensuite à Sophie Davant et Nico Archambault, qui dansent un chacha sur la musique de « Mamma Mia ». Mel lui donne des conseils techniques. Jean-Marc est ravi de l’avoir vue danser mais la technique était « une énigme », elle peut faire mieux. Chris la trouve splendide, il l’a vue capable du meilleur comme du pire. Fauve aimerait qu’elle prenne confiance en elle.

Les notes de Sophie : 5 de Jean-Marc, 5 de Mel, 4 de Fauve, 4 de Chris, total : 18pts.

On termine avec Jungeli et Inès Vandamme, ils dansent un american smooth sur « Chaque seconde » de Pierre Garnier. Jungeli, qui n’a que 16 ans, finit en larmes ! Mel est très émue, elle annonce qu’il a assuré ce soir ! Jean-Marc a adoré mais il note quelques soucis techniques. Fauve salue ses qualités d’interprète, elle a trouvé ça dingue.

Les notes de Jungeli : 7 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 7 de Chris, total : 32pts. Il est en tête, à égalité avec Eve.

Place ensuite à la deuxième manche pour obtenir des points bonus. Les couples, à l’exception de Sophie Davant, dansent sur une chorégraphie imposée par Jean-Marc Généreux. Mayane et Christophe reçoivent 3 points bonus, Eve et Nino remportent 4 points, et Jungeli et Inès remportent 5 points.

Le classement des couples du prime 2

1. Jungeli et Inès 37 pts

2. Eve et Nino 36 pts

2. Claude et Katrina 30 pts

4. Mayane et Christophe 29 pts

5. Franck et Candice 26 pts

6. Sophie et Nicolas 18 pts

Le classement général avant le prime 3

1. Lénie et Jordan 38 pts

2. Jungeli et Inès 37 pts

3. Eve et Nino 36 pts

4. Claude et Katrina 30 pts

5. Adil et Ana 29 pts

5. Mayane et Christophe 29 pts

5. Florent et Elsa 29 pts

8. Franck et Candice 26 pts

9. Julie et Adrien 23 pts

10. Charlotte et Yann-Alrick 20 pts

11. Sophie et Nicolas 18 pts

12. Nelson et Calisson 15 pts

Danse avec les Stars, le replay du 14 février 2025

Rendez-vous le vendredi 21 février à 21h sur TF1 pour suivre le second prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.