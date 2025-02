Victoires de la Musique 2025 : le sacre de Pierre Garnier, le palmarès complet

Publicité





Victoires de la musique 2025, palmarès – C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie des Victoires de la Musique 2025. Retransmise en direct sur France 2 et présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud depuis la Seine Musicale de Paris, cette 40ème édition a vu le sacre de Pierre Garnier. Le gagnant de la Star Academy 2023 a remporté deux trophées au cours de la soirée : Révélation masculine et Chanson originale.











La cérémonie a également été marquée par Zaho de Sagazan, qui a remporté un 5ème trophée ce soir après avoir tout raflé l’an dernier, et la victoire de Gims, sacré Artiste masculin de l’année.

On vous propose de découvrir le palmarès complet de cette édition 2025.

Victoires de la musique 2025 : le palmarès complet

Artiste féminine : Zaho de Sagazan

Artiste masculin : Gims

Révélation féminine : Solann

Révélation masculine : Pierre Garnier

Révélation scène : Yoa

Album de l’année : « Recommence-moi » de Santa

Chanson originale : « Ceux qu’on était » de Pierre Garnier

Concert de l’année : Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris 2024

Création audiovisuelle : « DJ Mehdi : Made in France » – Réalisé par Thibaut de Longeville

Victoire d’honneur : Eddy Mitchell

Victoire d’honneur : Sylvie Vartan



Extrait vidéo – Pierre Garnier rafle tout

“Maintenant, cette chanson, c’est la vôtre” 🙏 Pierre Garnier remporte sa deuxième Victoire de la soirée : celle de la Chanson Originale pour “Ceux qu’on était” ! Le direct : https://t.co/FmcPUUPsQc#Victoires2025 pic.twitter.com/d15PHI5lFr — France tv (@FranceTV) February 14, 2025

A voir ou revoir en streaming vidéo et replay sur France.TV.