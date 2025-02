Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 3 ? (résumé + replay DALS 21 février 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 3 du 21 février 2025 – C’est parti pour le troisième prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser sur le thème « Histoires personnelles ». Les notes s’additionnent à celles des 2 premiers prime, et il y a aura un premier éliminé !











Florent Manaudou et Elsa Bois ouvrent le bal avec une valse sur « We are the champions » de Queen. Jean-Marc a adoré, il affirme qu’il l’a fait avec puissance et prestance. Fauve trouve qu’il danse trop « en un bloc », elle lui donne des conseils. Mel est d’accord sur la technique, elle aimerait qu’il garde son intention. Et Chris remarque des progrès, mais il note du manque de confiance en lui.

Les notes de Florent : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 28pts + 29pts, 57pts.

Place à Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ils dansent un quickstep pour la mère de Lénie sur « Single ladies » de Beyoncé. Mel parle d’un quickstep « de feu », mais elle aimerait qu’elle s’amuse encore plus. Jean-Marc explique qu’elle a « maté le quickstep ». Fauve salue la choré ultracomplexe de Jordan, elle a trouvé ça incroyable. Chris dit simplement qu’il est bouche bée !



Les notes de Lénie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 34pts + 38pts, 72pts.

Adil Rami et Ana Riera dansent une rumba sur « Les yeux de la mama » version Julien Doré. Evidemment, Adil danse pour sa maman. Jean-Marc est très touché, il a été transporté. Mel le félicite. Chris a trouvé dingue la façon dont il guide sa partenaire. Et Fauve trouve que ça lui va divinement bien, il l’a émue et il la surprend.

Les notes d’Adil : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 32pts + 29pts, 61pts.

Mayane et Christophe Licata dansent un chacha sur « Clic clic pan pan » de Yanns. Et grosse surprise après leur danse : Yann est là ! Chris est ravi de la voir danser, il a noté des soucis de rythme et il lui donne quelques conseils techniques. Mel lui dit que c’était pas mal du tout et qu’elle ira loin. Jean-Marc dit qu’il est fan tandis que Fauve adore son naturel et son énergie.

Les notes de Mayane : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, total : 25pts + 29pts, 54pts. Elle va en zone rouge.

Frank Lebœuf et Candice Pascal dansent un tango argentin pour Chrislaure, sa femme, sur « Que je t’aime » de Johnny Hallyday. Surprise, sa femme est là ce soir ! Jean-Marc a trouvé ça magique niveau émotion, mais il aurait aimé plus de fougue. Chris trouve que cette danse lui va très bien. Fauve lui donne des conseils. Et Mel est d’accord avec eux.

Les notes de Franck : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts + 26pts, 52pts. Il va à son tour en zone rouge.

Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil dansent un tango en hommage à Coluche sur la musique des Restos du Coeur. Elle avoue s’être un peu plantée. Jean-Marc la félicite, Mel salue son élégance, et Chris admet qu’il est ravi. Et Fauve affirme que c’est propre et précis.

Les notes de Charlotte : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts + 20pts, 46pts. Ils sont derniers et rejoignent la zone rouge.

Claude Dartois et Katrina Patchett dansent un american smooth sur « (Everything I Do) I Do It for You » de Bryan Adams. Fauve est bluffée mais elle aimerait plus d’interprétation. Chris salue sa progression, il est surpris. Jean-Marc assure que c’est excellent. Et Mel est d’accord, elle aussi veut plus d’interprétation.

Les notes de Claude : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32pts + 30pts, 62pts

Nelson Monfort et Calisson Goasdoué dansent un tango sur « Everybody » des Backstreet Boys. Mel est fière de lui, il y avait plus de pas et plus de prise de risque. Jean-Marc note les progrès. Chris avoue que c’était la cata !

Les notes de Nelson : 5 de Jean-Marc, 5 de Mel, 5 de Fauve, 2 de Chris, total : 17pts + 15pts, 32pts.

Ève Gilles et Nino Musa dansent un american smooth sur « Immortelle » de Lara Fabian. Chris salue la technique tandis que Fauve lui donne des conseils. Jean-Marc est bluffé par la précision et l’engagement.

Les notes d’Eve : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 30pts + 36pts, 66pts.

Sophie Davant et Nico Archambault dansent un american smooth sur « Encore un soir » de Céline Dion, en hommage à sa maman décédée. Mel, qui a perdu sa maman aussi, est en larmes. Elle est très émue. Fauve note les progrès alors que Chris affirme qu’elle a superbement bien dansé. Et Jean-Marc salue son côté bosseuse.

Les notes de Sophie : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 6 de Chris, total : 24pts + 18pts, 42pts.

Jungeli et Inès Vandamme dansent un chacha sur « Can You Feel It » de Michaël Jackson pour sa grand-mère restée au Congo. Surprise, il a un message vidéo de sa grand-mère ! Jean-Marc salue son humilité, il le félicite mais parle de petits soucis de pas. Mel a beaucoup aimé et Chris est ravi de le voir danser.

Les notes de Jungeli : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32pts + 37pts, 69pts.

Julie Zenatti et Adrien Caby dansent un american smooth sur « Je t’écris » de Grégory Lemarchal. Jean-Paul aimerait qu’elle crie sa danse, Chris salue la belle progression, et Mel

Les notes de Julie : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 28pts + 23pts, 51pts.

Le classement des couples du prime 3

1. Lénie et Jordan 72pts

2. Jungeli et Inès 69pts

2. Eve et Nino 66pts

4. Claude et Katrina 62pts

5. Adil et Ana 61pts

6. Florent et Elsa 57pts

7. Mayane et Christophe 54pts

8. Franck et Candice 52pts

9. Julie et Adrien 51pts

10. Charlotte et Yann-Alrick 46pts

11. Sophie et Nico 42pts

12. Nelson et Calisson 32pts

Nelson est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le premier couple éliminé est…

00h26 : Résultats des votes : ça continue pour Florent, Adil, Eve, Lénie, Jungeli, Claude, Charlotte, Mayane, Julie, et Sophie. Franck Leboeuf et Candice sont donc en face à face ! Ils sont opposés à Nelson Monfort et Calisson. Les votes sont de nouveau ouverts.

00h37 : c’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Franck ! Nelson Monfort est donc le premier éliminé de la saison.

Danse avec les Stars, le replay du 21 février 2025

Rendez-vous le vendredi 28 février à 21h sur TF1 pour suivre le quatrième prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.