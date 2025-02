Arnaques du 22 février : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 22 février 2025 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Publicité





Arnaques du 22 février 2025 : sujets et reportages de ce soir

Maisons, voitures, mariages… Les escrocs ne reculent devant rien pour vous dépouiller ! Dans ce numéro d’Arnaques !, découvrez comment ces fraudeurs rivalisent d’ingéniosité pour piéger leurs victimes.

Youri et Maeva, 28 et 26 ans, rêvaient de devenir propriétaires. Après avoir investi 400 000 euros dans une maison à rénover, leur projet vire au cauchemar : le bien est truffé de malfaçons, le terrassier détruit des murs porteurs et le maçon disparaît après avoir empoché 80 000 euros. Aujourd’hui, il leur faudrait entre 300 000 et 400 000 euros supplémentaires pour rendre leur maison habitable, une somme qu’ils n’ont pas.



Publicité





Dans l’ouest de la France, un artisan peu scrupuleux a escroqué une dizaine de clients en leur promettant des maisons écologiques à bas prix, conçues à partir de containers maritimes. Résultat : des habitations jamais livrées ou pleines de malfaçons. Aymeric a perdu 143 000 euros, Fiona 34 000 euros… Tous deux se retrouvent sans maison et sans économies.

Dans le Pas-de-Calais, un autre fraudeur s’attaque au marché de l’occasion en vendant des voitures à prix cassés. Mais derrière ces offres alléchantes se cachent des compteurs trafiqués, des pannes masquées et des contrôles techniques douteux. Résultat : des acheteurs floués qui repartent avec des épaves inutilisables.

Enfin, un traiteur sans scrupules profite de la fébrilité des futurs mariés. Après avoir encaissé les acomptes, il annule tout à la dernière minute, laissant des couples sans salle ni repas à quelques jours du grand jour.

De la maison de rêve au mariage gâché, en passant par la voiture en panne, ces escroqueries coûtent cher. Comment éviter de tomber dans le piège ? Enquête au cœur des arnaques les plus redoutables.