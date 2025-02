Envoyé Spécial du 13 février : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 13 février 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne







Envoyé Spécial du 13 février 2025 : les reportages

Centres-villes : péril en la demeure !

Ils n’ont que 24 heures pour quitter leur logement, sous peine de voir leur immeuble s’effondrer. Chaque semaine, partout en France, des propriétaires et locataires sont contraints de partir en raison d’arrêtés de péril, conséquence de bâtiments fragilisés. Mais comment retrouver un toit dans une telle urgence ? Qui doit financer la sécurisation des immeubles ? Pourquoi ces situations se multiplient-elles ?

Les centres-villes, avec leurs bâtiments anciens au charme incontestable, sont particulièrement touchés. On se souvient des effondrements tragiques de la rue d’Aubagne à Marseille ou du centre-ville de Lille. Pourtant, le phénomène ne se limite pas aux grandes métropoles : à Toulouse, Thiers, Pamiers ou Vesoul, de plus en plus d’immeubles historiques menacent de s’écrouler. La faute à un patrimoine vieillissant, parfois laissé à l’abandon, et exposé à des conditions climatiques extrêmes. « Envoyé spécial » a recueilli les témoignages d’habitants hantés par la peur de perdre leur bien le plus précieux et de communes qui luttent pour préserver leur cœur historique avant qu’il ne s’effondre.

Drogue à domicile : une France sous stupéfiants

En France, le trafic de drogue a pris un nouveau tournant : les livraisons à domicile remplacent progressivement les points de deal traditionnels. Cannabis, cocaïne, 3-MMC… Tout s’achète désormais en ligne et se fait livrer en quelques heures, sans sortir de chez soi. Une véritable économie souterraine s’organise, avec ses livreurs, ses gestionnaires, ses responsables marketing et ses dealers 2.0. Mais cette nouvelle méthode a-t-elle entraîné une hausse de la consommation ?

« Envoyé spécial » plonge dans les coulisses de ce trafic modernisé et donne la parole à ceux qui en font partie : un jeune livreur de drogue, un trafiquant qui dirige son réseau depuis son ordinateur, et des consommateurs venus de tous horizons, séduits par cette facilité d’accès. Parmi eux, le député LFI Andy Kerbrat, interpellé alors qu’il se faisait livrer, revient pour la première fois sur cette affaire et livre son témoignage.



Valence : les oubliés de la crue

Le 29 octobre 2024, une vague de boue et de désespoir a englouti les quartiers sud de Valence, en Espagne. En quelques heures, des centaines de familles ont tout perdu, tandis que le centre-ville, pourtant situé à moins de 10 kilomètres, est resté intact. Un paradoxe pour une ville élue capitale verte européenne en 2024. Pourquoi certains quartiers ont-ils été dévastés alors que d’autres ont été épargnés ? Les aménagements censés protéger la ville ont-ils contribué à aggraver la catastrophe en périphérie ?

Entre urbanisation massive, infrastructures hydrauliques délaissées et dérèglement climatique, certains quartiers se sont transformés en pièges mortels. « Envoyé spécial » est allé à la rencontre de ceux qui tentent de reconstruire leur vie, entre colère et résilience : Cristian, professeur et porte-parole des sinistrés ; Oscar, qui répare seul l’appartement qu’il venait d’acheter ; et ces familles oubliées, en quête de réponses que personne ne semble vouloir leur donner. À travers ces témoignages et l’analyse d’experts, l’enquête met en lumière les failles d’un système qui a laissé ces quartiers sombrer.