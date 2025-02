Ici Tout Commence spoiler : Léonard tombe de haut ! (vidéo épisode du 18 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Léonard va tomber de haut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ! Dans quelques jours, alors que Léo s’imaginait déjà en stage à Bordeaux dans le restaurant du chef Laurent, il apprend qu’une autre élève est mieux placée que lui…











Publicité





Dans le parc de l’institut, Léonard et Malik surprennent une conversation entre Carla et Bérénice. Carla veut finir major de promo et elles parlent de son départ pour Bordeaux ! Carla explique à Léonard qu’elle est au second tour, elles ne sont plus que 2 encore en lice avec une autre élève. Léo est super déçue, même s’il pense que rester à l’institut est surement mieux pour Maya.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : une nouvelle histoire pour Emi ? (vidéo épisode du 18 février)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1114 du 18 février 2025, la grosse déception de Léonard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.