Ici Tout Commence spoiler : Emmanuel et Constance font une annonce (vidéo épisode du 14 février)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que l’affaire Romain Valdine aura servi de leçon dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Emmanuel réunit les élèves pour annoncer qu’il a décidé de nommer une référente violence et harcèlement : sa femme, Constance Teyssier.











Suite aux affaires de harcèlement, de violences et de manipulation impliquant Romain Valdine, Billie Coudert et Emi Saneka, la sécurité des étudiants est devenue une priorité majeure pour le corps professoral de l’Institut. Conscient de l’importance d’agir, Emmanuel Teyssier a une grande annonce à faire.

Après mûre réflexion, il a décidé, en concertation avec sa femme Constance, de mettre en place un poste dédié à la prévention et à la prise en charge de ces situations : le rôle de « référent violence et harcèlement ». Et c’est Constance, en sa qualité d’infirmière, qui endossera cette responsabilité !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1112 du 14 février 2025, Constance endosse un nouveau rôle

