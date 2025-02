« L’île de la tentation » spoiler : Julie et Arnaud sont-ils repartis séparément ? Réponse !

Publicité





Alors que le cinquième épisode de la saison 3 de « L’île de la tentation » était diffusé ce mardi soir sur M6, Julie avait décidé de confronter Arnaud après qu’il ait cédé à la tentation.





Alors que Delphine Wespiser demandait à Julie et Arnaud s’ils souhaitaient repartir séparément ou continuer l’aventure, vous êtes impatient de connaitre leur réponse ?







Dans l’épisode 6 qui vous attend mardi prochain sur M6, on peut déjà vous dire que Julie va choisir de mettre un terme à son histoire avec Arnaud. Ils vont donc repartir séparément ! Et Arnaud ne va pas chercher à la retenir, il accepte et comprend sa décision.

L’aventure va se poursuivre pour les 4 autres couples. Lors du feu de camps des garçons, Hugo va être choqué en voyant Marine le dénigrer ouvertement. Elle affirme qu’il n’est pas ambitieux et qu’il lui doit tout… Hugo repart en larmes !



A l’inverse, Enah va avoir une réelle prise de conscience en voyant Chloé. Il va réaliser qu’il l’aime et qu’il ne lui donne pas assez. Mais de son côté au feu de camps des femmes, Chloé va être blessé en découvrant Enah faire un massage sur le lien d’une tentatrice…

Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 18 février pour suivre l’épisode 6 de « L’île de la tentation » !