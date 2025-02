Ici Tout Commence spoiler : Gaspard fait un aveu surprenant à Coline... (vidéo épisode du 5 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaspard va faire un surprenant aveu à Coline dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Coline s’inquiète après l’avoir surpris avec Cléo, Gaspard lui avoue qu’il l’aime vraiment bien…











Coline a surpris Gaspard et Cléo en pleine intimité dans la serre de l’Institut. Alors, lorsqu’il vient lui parler, elle adopte une attitude distante. Serait-ce de la jalousie ? Non, elle s’inquiète sincèrement pour Cléo. Coline connaît bien Gaspard et redoute qu’il fasse souffrir son amie. Pourtant, cette fois, le jeune homme semble animé de réelles intentions… Il avoue qu’il aime bien Cléo, il trouve qu’elle a plein de qualités.

