Un Si Grand Soleil du 3 mars : Sabine agressée, Hugo la retrouve en sang ! (résumé épisode 1589 en avance)

Un si grand soleil du 3 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1588 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 28 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Le réveil d’Hugo n’a pas sonné, il est pressé pour aller travailler. Sabine lui rappelle qu’ils vont chez Eve pour son anniversaire ce soir. Il n’a pas oublié et a même acheté quelque chose. Hugo a reçu un message d’Achille qui lui propose un basket cet après-midi, il est content.

Thierry voit que Thaïs morfle, il comprend qu’elle n’avait pas vraiment rompu avec Liam. Thaïs s’en veut, elle ne comprend pas comment elle a pu lui faire confiance. Elle espère que le juge ne va pas le louper et que sa cellule sera bourrée de cafard. Elle remercie Thierry pour le téléphone, sans lui elle aurait pu dire adieu à la police. Thierry dit à Thaïs que Suzanne leur propose de venir déjeuner, elle accepte.



Au commissariat, le procureur ne comprend pas pour le téléphone de Rubiot. Alex assure qu’ils ne l’ont pas retrouvé et Becker explique qu’il n’a pas voulu donner son numéro. Le procureur pense qu’il protège quelqu’un, il veut absolument qu’ils trouvent le téléphone.

Hugo appelle Florent pour lui parler du message d’Achille, il est super content. Au commissariat, Alex interroge le complice de Rubiot pour qu’il donne son numéro. Il lui dit qu’il utilisait que des prépayés qui changeaient toutes les semaines.

En prison, Liam demande à Johanna de faire passer une lettre à son ex-copine. Johanna ne comprend pas, il lui dit qu’elle est flic. Johanna veut utiliser leur relation pour le faire sortir pour vice de forme. Liam refuse d’utiliser Thaïs. Pendant ce temps là, Thierry et Thaïs sont au resto de Suzanne. Thierry va récupérer son téléphone dans la voiture. Quand il s’absente, Suzanne gaffe : elle dit à Thaïs qu’il est crevé avec les écoutes qu’il s’est tapé jours et nuits ces derniers temps.

Hugo est avec Achille au basket. Hugo s’excuse de ne pas lui avoir tout dit sur son rôle dans l’enquête sur son père. Et Achille lui demande pardon pour le graff sur sa voiture. Il comprend qu’il a fait son boulot.

De son côté, Thaïs confronte Thierry : elle a compris qu’il a écouté Liam hors procédure. Elle pleure et l’insulte, elle veut le balancer mais il lui dit qu’il parlera de leur relation ! Thaïs s’en va, elle appelle Louis pour tout lui raconter. Il lui dit d’en parler à sa hiérarchie mais elle se ferait virer.

Deux jeunes en scooter pénètrent chez Hugo et Sabine après leur départ. Hugo et Sabine sont en voiture, il lui parle de ses retrouvailles avec Achille. Sabine réalise qu’elle a oublié le cadeau et la bouteille, Hugo fait demi tour. Sabine rentre et tombe sur les cambrioleurs, ils la bousculent et sa tête heurte la commode. Hugo la trouve en sang, elle a perdu connaissance.

