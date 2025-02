Ici Tout Commence spoilers : Leroy victorieux, un nouveau couple, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 24 au 28 février 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 février 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la réussite de Maya lors de la présentation d’Angèle.







En effet, alors que Teyssier fait exprès de nommer Léonard pour le service alors qu’avec Maya alors qu’il ne la supporte plus, Marc est une nouvelle fois très remonté contre le directeur. Mais malgré tout, le menu de Maya rencontre franc succès et elle reste donc à l’institut ! Le chef Leroy savoure sa victoire. De son côté, Léo préfère couper les ponts avec Maya.

Milan décide de quitter l’internat pour une chambre chez Jasmine. Très vite, il se montre top avec Naël et Jasmine l’apprécie. Quant à Gaspard, il craque pour… Cléo ! Et à l’institut, Sabri subit une humiliation.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 février 2025

Lundi 24 février 2025 (épisode 1118) : Teyssier provoque la fureur de Leroy. De son côté, Gaspard savoure sa vengeance. Milan se révèle être le coloc parfait.

Mardi 25 février 2025 (épisode 1119) : Leroy jubile devant Teyssier. Cléo se montre solidaire envers Gaspard. A la coloc, Milan ne veut plus partager.

Mercredi 26 février 2025 (épisode 1120) : A L’institut, Maya laisse tout de côté. Claire raconte des histoires sur Sabri. Carla fait un geste pour Angèle et Coline.

Jeudi 27 février 2025 (épisode 1121) : Léonard surprend une conversation glaçante. Olivia fait monter la mayonnaise. Au master, Enzo récolte tous les lauriers.

Vendredi 28 février 2025 (épisode 1122) : En cours, Maya et Léonard appliquent leurs bonnes résolutions. Enzo perd son sang-froid à cause de Rose. Pendant le service, Sabri est humilié.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 24 au 28 février 2025

