Les apprentis aventuriers du 10 février : abandon, duel annulé, découvrez qui va à l’Affrontement (résumé + replay épisode 11)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 11 du lundi 10 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 10 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Jonathan et Joy se rapprochent encore. Et ils s’embrassent !











Zizou débarque et hurle, Jonathan et Joy sont gênés… Et Eddy décide de semer la pagaille pour se venger d’être en duel : il lance des pics sur Jonathan et… Perle ! Si Jonathan s’en moque, Perle avoue que Jonathan lui plait !

Valentin confronte Perle, qui avoue qu’elle trouve Jonathan beau gosse. Il le prend mal, il est vexé… Et ça agace Perle, qui ne comprend pas sa réaction.

Julie décide enfin d’aller parler à Jordan. Elle s’excuse pour son comportement, mais elle explique qu’il insiste trop ici comme dans la vie. Jordan ne veut pas remettre tout en question, il voulait juste qu’elle soit bien. Ils se réconcilient.



Dans la jungle, Anaïs va mieux et chante pour détendre l’athmosphère. A l’inverse, Zizou a encore un coup de pompe. Jonathan veut dormir avec Joy mais elle refuse.

Le lendemain, pression sur la plage à l’approche du choix de Jean-Pascal et Delphine. Et dans la jungle, le duel inquiète Kévin et Moon, et Anaïs et Eddy. Et Kévin est toujours remonté contre Enzo.

Et dans la jungle, Zizou va sonner la cloche ! Ça signe son abandon et il entraine Ania dans sa chute. Elle est dégoûtée. Enzo est au bout de sa vie, il s’est mis toute la jungle à dos pour Zizou, qui au final abandonne… Les autres attendent de savoir si le duel aura lieu malgré l’abandon.

SPOILER : Laurent annonce l’annulation du duel !

On peut déjà vous révéler que dans le prochain épisode, Laurent va annoncer qu’après l’abandon de Zizou et Ania, il n’y aura pas de duel. Il y aura une épreuve de qualification pour décider de quelle équipe ira à l’Affrontement face à une équipe de la plage. C’est Hillary et Giovanni qui remportent la victoire, ils vont donc à l’Affrontement face à Rémy et Maéva, qui n’ont pas été choisis par Jean-Pascal et Delphine.

Les apprentis aventuriers, le replay du 10 février

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce lundi 10 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 11 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 12.