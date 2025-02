« Manipulée par un milliardaire » : votre téléfilm inédit ce 11 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Manipulée par un milliardaire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 11 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Manipulée par un milliardaire ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Manipulée par un milliardaire » : l’histoire, le casting

Monica, mère célibataire engagée dans l’humanitaire, peine à joindre les deux bouts. Lorsque sa fille, Shannon, se blesse en jouant au basketball, les frais d’hôpital aggravent encore sa situation financière. Désespérée, elle lance une cagnotte en ligne, espérant un coup de pouce du destin. Contre toute attente, un don exceptionnel lui parvient de Noah, un ancien homme d’affaires qui prétend vouloir consacrer sa fortune à aider les autres. Touchée par son geste et séduite par ses valeurs, Monica lui ouvre peu à peu la porte de sa vie. Mais à mesure qu’elle se rapproche de lui, elle réalise que cet homme généreux et bienveillant pourrait bien dissimuler des intentions plus troublantes qu’il n’y paraît.



Avec : Nicole Weber (Monica), James Hyde (Noah), Francesca Barker McCormick (Rebecca), Clark Moore (Jack)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants ».

« Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants » : l’histoire et le casting

Céleste, mère célibataire de deux filles, voit sa vie basculer lorsqu’elle rencontre Steven Beard, un riche veuf prêt à lui offrir confort et sécurité. Leur mariage semble être le début d’un conte de fées, jusqu’à ce que Steven soit assassiné par Tracey, une amie de Céleste en proie à de graves troubles psychologiques et follement éprise d’elle. Mais à mesure que l’enquête progresse, il devient évident que l’affaire est bien plus complexe qu’elle n’y paraît…

Avec : Julie Benz (Celeste Beard), Roan Curtis (Kristina Beard), Georgia Bradner (Jennifer Beard), Eli Gabay (Steven Beard)