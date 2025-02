Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul provoque Darius, qui dérape ! (12 février 2025)

Publicité





Jean-Paul va-t-il réussir à coincer Darius Kassian dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, mercredi 12 février 2025, Jean-Paul va le pousser dans ses retranchements en allant très loin dans la provocation pour le faire réagir.











Publicité





Alors que Samuel est désormais du même avis que Jean-Paul au sujet de Darius Kassian, Boher retourne lui rendre une petite visite… Il lui explique qu’il a fini l’ensemble de ses jeux et qu’à chaque fois il a trouvé le coupable sans problème. Et quand Jean-Paul va jusqu’à lui dire qu’il l’avait surestimé en le soupçonnant car il n’a pas le génie d’un meurtrier, Kassian dérape. Il attend que Boher s’en aille et saisit violemment le poignet de sa mère ! Celle-ci semble horrifiée face au vrai visage de son fils…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un grand retour, une disparition, les résumés jusqu’au 28 février 2025