Plus Belle La Vie du 4 février 2025 : les adieux d’Idriss, Jean-Paul témoin d’un drame (résumé + extrait vidéo épisode 261 en avance)

Plus belle la vie du 4 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 261 de PBLV – Idriss va quitter Marseille et faire ses adieux à Morgane cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Jean-Paul va être témoin d'un drame qui va marquer le début d'une nouvelle enquête.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 février 2025 – résumé de l’épisode 261

Patrick reproche à Morgane et Idriss d’avoir désobéi à ses ordres, insistant sur la gravité de leur faute. Morgane assume l’entière responsabilité, tandis qu’Idriss met en avant le succès de leur plan, affirmant que Morgane mérite une médaille. Il souligne qu’elle a agi sous ses directives et que la responsabilité lui incombe. Finalement, Patrick reconnaît que grâce à eux, Mickaëla et Karen Legendre ont été arrêtées. Idriss propose alors de se charger de les faire parler.

Idriss interroge Mickaëla, qui refuse de coopérer. Il feint alors de couper les caméras et prétend vouloir l’aider, insinuant même qu’elle lui plaît. Mickaëla lui demande de l’aider à s’évader, mais Idriss cherche surtout à la faire trahir sa sœur. Jouant sur le mépris que Karen lui témoigne, il affirme ne jamais lui avoir menti sur son attirance. Finalement, Mickaëla cède et avoue que Karen a caché un disque dur à la clinique. Réalisant trop tard qu’elle a été manipulée, elle accuse Idriss.



De leur côté, Charlotte et Ariane fouillent la clinique à la recherche du disque dur. Elles découvrent qu’il est caché dans un terrarium abritant un serpent. Ariane hésite, terrifiée, mais Charlotte l’encourage à affronter sa peur. Finalement, Ariane surmonte son phobie et parvient à récupérer l’objet.

À la sortie du commissariat, Morgane et Idriss se disent au revoir. Morgane lui reproche la manière dont il a fait parler Mickaëla, mais Idriss se défend en affirmant que seul le résultat compte. Il annonce qu’il quitte la PAF. Morgane redoute de devoir avouer à son compagnon ce qui s’est passé entre elle et Idriss. Ce dernier lui conseille d’oublier et de ne rien dire.

Pendant ce temps, Jean-Paul, installé dans sa voiture sur le parking de l’hôpital, reçoit un appel de Léa, qui annonce son arrivée imminente. Soudain, il aperçoit un homme traînant une femme inconsciente. Il sort son arme et intervient, lui ordonnant de la déposer à terre. Léa arrive à son tour et prend en charge la victime, tandis que Jean-Paul conduit l’homme au commissariat. Ce dernier prétend avoir simplement voulu l’aider après son malaise.

Jean-Paul retrouve Samuel et lui donne des nouvelles sur son suspect, Darius Kassian. Léa a identifié la victime, Elsa Morel, qui est sous le choc et ne se souvient pas de ce qui s’est passé. En attendant les résultats médicaux, Jean-Paul reste méfiant envers Darius. Plus tard, Samuel se charge d’interroger Darius, qui explique avoir croisé Elsa plusieurs fois à l’hôpital. Il affirme qu’elle s’est évanouie devant lui et qu’il a voulu l’aider, mais Samuel s’interroge sur son geste de la traîner vers la sortie du parking. Darius dit avoir paniqué. Soudain, il se met à tousser violemment et doit être transporté au cabinet médical, où Léa le prend en charge. Lorsque son téléphone sonne, Darius en profite pour lui poser des questions sur Jean-Paul, allant jusqu’à deviner qu’elle souffre d’un cancer. Troublée, Léa lui demande de respecter sa vie privée et met fin à la consultation.

Jean-Paul fait le point avec Samuel et reste persuadé que Darius a quelque chose à se reprocher, malgré l’avis contraire de Samuel. Il l’interroge à nouveau, mais Darius continue de nier. Soudain, il fait une crise d’asthme et s’effondre. A terre, il demande à Jean-Paul d’appeler sa femme, Léa, avant d’avouer avoir voulu tuer Elsa Morel, tout en affirmant qu’il ne pourra jamais le prouver !

VIDÉO Plus belle la vie du 4 février 2025 – extrait vidéo

