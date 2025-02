Plus Belle La Vie spoilers : Kilian s’en va, Jean-Paul en danger, les résumés jusqu’au 21 février 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 21 février 2025 – Que va-t-il se passer au milieu du mois dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 février 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Jean-Paul va se mettre en grand danger en poursuivant son enquête. Léa donne des infos capitales à ses collègues et c’est la course contre la montre !

De son côté, Kilian prend la décision de quitter le Mistral. L’heure sera aux adieux émouvants le vendredi 21 février ! Quant à Morgane, elle doit faire face aux doutes de Jules… Finira-t-elle par lui révéler sa tromperie ?



Lundi 17 février 2025, épisode 265 : Malgré les mises en garde, Boher continue d’outrepasser les règles dans l’enquête. Dans la tourmente, Kilian n’arrive toujours à comprendre son comportement de la veille. Zoé et Ariane, quant à elles, réalisent qu’elles auraient bien besoin d’un break.

Mardi 18 février 2025, épisode 266 : L’information que rapporte Léa aux policiers les entraîne dans un dangereux contre-la-montre. Aya ne sait plus comment réagir face à la terrible nouvelle de la veille. Au cabinet, Riva est obligé d’assumer son attitude distante.

Mercredi 19 février 2025, épisode 267 : Le commandant continue de se faire ronger par son enquête, aux dépens de sa famille. Au Mistral, l’annonce d’un départ crée le choc. Jules, quant à lui, se montre suspicieux vis-à-vis d’un nouvel arrivant dans le quartier.

Jeudi 20 février 2025, épisode 268 : Les preuves contre le principal suspect de l’enquête s’accumulent. A la résidence, Steve crée la surprise en ouvrant son ordinateur. Ariane et Zoé proposent à deux amis de venir passer quelques jours de repos avec elles.

Vendredi 21 février 2025, épisode 269 : Le commandant est acculé de toutes parts et commence à craindre pour sa sécurité et celle des siens. Les suspicions de Jules persistent et Morgane redoute plus que jamais de voir son secret révélé. Alors que le jour du départ a sonné, nos Mistraliens sont réunis pour un dernier au revoir.

