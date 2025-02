Plus belle la vie spoiler : la police trouve une preuve capitale contre Kassian ! (24 février 2025)

Publicité





Darius Kassian est en prison et pourtant les ennuis ne sont pas finis pour Boher dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ! Mais dans l’épisode du lundi 24 février 2025, la police va enfin trouver une preuve capitale pour ses crimes.











En effet, Charlotte de la PTS trouve des traces d’un solvant, du Toluène. Et quand Patrick en parle à Léa, elle fait le lien avec l’eczéma d’Elsa Morel… Mieux encore, Charlotte a retrouvé de l’hydroxyzine sur le pull d’Elsa Morel et elle explique à Patrick et Jean-Paul qu’associé au Toluène, ça devient une sorte de chloroforme. Elle pense que Darius Kassian le vaporisait…

Jean-Paul fait alors le rapprochement avec un bronchodilatateur que Kassian avait sur lui quand Jean-Paul l’a arrêté la première fois. Il était sous scellé mais Kassian avait insisté pour le récupérer. Ils l’ont toujours, Charlotte remarque que la douille a bien été modifiée !

Si les analyses prouvent que c’est bien le mélange de Toluène et d’hydroxyzine à l’intérieur, ils auront bien de quoi faire tomber Kassian.



