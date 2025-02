Tournée Star Academy 2025 : coup d’envoi ce soir, la setlist en avant-première

Publicité





Tournée Star Academy 2025, découvrez la setlist – C’est ce soir que Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma donneront le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy 2025. Le premier concert aura lieu ce vendredi soir à Epernay, les académiciens prendront ensuite la route pour environ 70 concerts programmés dans toute la France et en Belgique.











Après le concert de ce soir, ils auront une semaine de battement avant le suivant, histoire de pouvoir continuer à répéter et faire des ajustements si besoin. Notez qu’à Epernay, c’est Julien Lieb, finaliste de la saison précédente, qui assurera la première partie (voir notre article).

En attendant, on vous propose de jeter un oeil à la setlist en avant-première. La version officielle arrivera évidemment ce soir après le premier concert de la Star Academy 2025.

La setlist de la tournée de la Star Academy 2025

Voici la liste des titres qui feront officiellement partie de cette tournée (liste pouvant être complétée / modifiée).



Les collégiales

– « Recommence-moi », l’hymne de la promo

– « When I Was Your Man » de Bruno Mars

– « Et si tu sens »

– « Can’t Stop The Feeling » de Justin Timberlake

– « Nous » de Julien Doré

– « Quand on arrive en ville » de Daniel Balavoine

– medley Clara Luciani

Les duos

– Maïa, Maureen, Marine, Emma « Feel Good » de Charlotte Cardin

– Charles et Marine « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel

– Charles et Ulysse « Le Portrait » de Calogero

– Ebony, Marguerite, Emma, Maïa et Marine sur « Single Ladies » de Beyoncé

– Franck, Charles et Ulysse « Mr/Mme » de Loïc Nottet

– Ulysse et Marguerite « À ma place » d’Axel Bauer et Zazie

– Charles et Marguerite « Les Moulins de mon coeur » de Michel Legrand

– Franck et Emma « Indélébile » d’Yseult

– Franck, Ebony et Maureen « Unholy » de Sam Smith

– Charles et Ebony « Writing’s On The Wall » de Sam Smith

– Maïa et Maureen « Casting » de Christophe Maé

– Emma, Maureen et Maïa « Mourir sur scène » de Dalida

– Emma et Maïa « Louxor j’adore » de Philippe Katerine

Les solos

– Marine « Ma faute »

– Ebony « Unforgettable »

– Marine « I am what I am »