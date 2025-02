Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Ecosse / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Ecosse / Irlande en direct, live et streaming. Après la défaite du XV de France hier face à l’Angleterre, suite du tournoi des Six Nations ce dimanche après la rencontre entre l’Ecosse et l’Irlande.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h50 ce dimanche 9 février 2025. Coup d’envoi à 16h.







Ce dimanche, l’Écosse reçoit l’Irlande au stade Murrayfield d’Édimbourg pour la deuxième journée du Tournoi des Six Nations.

Historiquement, l’Irlande a dominé les confrontations avec 71 victoires contre 66 pour l’Écosse, et cinq matchs nuls. Dans le cadre du Tournoi des Six Nations, l’Irlande a remporté sept de ses dernières confrontations face à l’Écosse, et même dix toutes compétitions confondues, sa plus longue série de succès dans cet affrontement.



Pour cette rencontre, l’Irlande enregistre le retour de Peter O’Mahony, tandis que Calvin Nash remplace Mack Hansen, blessé aux ischio-jambiers. Cian Healy est sur le banc et deviendra le joueur le plus capé de l’Irlande s’il entre en jeu. Du côté écossais, Tom Jordan connaît sa deuxième titularisation en sélection, remplaçant Sione Tuipulotu. Rory Darge et Finn Russell assurent le rôle de co-capitaines.

L’Irlande, forte de ses trois derniers titres dans le Tournoi et de son statut de numéro un mondial, part favorite. Cependant, l’Écosse, après une victoire convaincante contre l’Italie, espère mettre fin à sa série de défaites face aux Irlandais.

Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Écosse : 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. Jones, 12. Jordan, 11. Van der Merwe, 10. Russell (cocap.), 9. White, 7. Darge (cocap.), 8. Dempsey, 6. Fagerson, 5. Gilchrist, 4. Gray, 3. Z. Fagerson, 2. Cherry, 1. Sutherland.

Remplaçants : Remplaçants : 16. Ashman, 17. Schoeman, 18. Hurd, 19. Skinner, 20. Brown, 21. Ritchie, 22. Dobie, 23. Mcdowall.

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Henshaw, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Prendergast, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Doris (cap), 6. O’Mahony ; 5. Beirne, 4. Ryan ; 3. Bealham, 2. Kelleher, 1. Porter.

Remplaçants : 16. Sheehan, 17. Healy, 18. Clarkson, 19. Baird, 20. Conan, 21. Murray. 22. Crowley, 23. Ringrose.

Ecosse / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h05. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Ecosse / Irlande, un match de rugby évènement à suivre dès 15h50 sur France 2.