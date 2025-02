Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Italie / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Italie / France en direct, live et streaming. La 3ème journée du tournoi des Six Nations se termine cet après-midi avec le match entre l’Italie et le XV de France.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h50 ce dimanche 23 février 2025. Coup d’envoi à 16h.







Aujourd’hui, l’équipe de France de rugby affronte l’Italie au Stadio Olimpico de Rome pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Après une défaite serrée 26-25 contre l’Angleterre à Twickenham, le sélectionneur français, Fabien Galthié, a effectué des changements notables dans la composition de son équipe. Notamment, l’ailier Damian Penaud et l’ouvreur Matthieu Jalibert ont été écartés, et un banc de remplaçants composé majoritairement d’avants (7 avants pour 1 arrière) a été choisi.

De son côté, l’Italie, forte d’une victoire récente contre le pays de Galles, aborde ce match avec confiance et ambitionne de créer la surprise face aux Bleus. Historiquement, les confrontations entre ces deux nations sont intenses, et l’Italie espère capitaliser sur sa dynamique positive pour bousculer la hiérarchie.



Ce match est crucial pour les deux équipes : la France cherche à redresser la barre après sa récente défaite, tandis que l’Italie vise à confirmer sa progression et à s’imposer face à un adversaire de taille.

Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Gesi ; 10. P. Garbisi, 9. Page-Relo; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. N. Cannone ; 3. Ferrari, 2. Lucchesi, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Nicotera, 17. Spagnolo, 18. Zilocchi, 19. Favretto, 20. Zuliani, 21. Vintcent, 22. A. Garbisi, 23. Trulla.

Le XV de départ de la France : 15. Léo Barré ; 14. Théo Attissogbe, 13. Pierre-Louis Barassi, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey : 10. Thomas Ramos, 9. Antoine Dupont (cap.) ; 7. Paul Boudehent, 8. Gregory Alldritt, 6. François Cros ; 5. Mickaël Guillard, 4. Thibaud Flament ; 3. Uini Atonio, 2. Peato Mauvaka, 1. Jean-Baptiste Gros

Remplaçants : 16. Julien Marchand, 17. Cyril Baille, 18. Dorian Aldegheri, 19. Romain Taofifenua, 20. Alexandre Roumat, 21. Oscar Jegou, 22. Anthony Jelonch, 23. Maxime Lucu

Italie / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Italie / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.