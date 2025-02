Publicité





66 minutes du 23 février 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 23 février 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Pare-brise : gare aux offres trop alléchantes

Avez-vous récemment remplacé votre pare-brise ? Il est possible que vous soyez reparti du centre de vitrage les mains pleines de cadeaux : mini-moto, Airfryer, console de jeu, voire 500 euros en espèces ! Ces promotions, fréquentes chez les réparateurs non agréés par les assurances, visent à attirer les clients. Mais derrière ces offres séduisantes se cachent parfois des fraudes : pare-brises contrefaits ou mal posés, factures gonflées, voire interventions fictives. Face à ces pratiques trompeuses, les assureurs tirent la sonnette d’alarme et refusent parfois d’indemniser leurs assurés. Plongée dans l’univers trouble de la fraude aux pare-brises.



🔵 Vidéos intimes et maîtres-chanteurs

La sextorsion est devenue l’une des menaces en ligne les plus inquiétantes pour les jeunes. Ce chantage aux images ou vidéos intimes a explosé ces dernières années : une dizaine de cas signalés en 2020, 12 000 en 2023, 28 000 en 2024. Les victimes ? Majoritairement des adolescents, dont 60 % de garçons, piégés sur les réseaux sociaux par de prétendues jeunes femmes. Le mode opératoire est bien rodé : un échange séducteur, une demande de contenu intime, suivi d’un chantage financier et de menaces de diffusion. Derrière ces manipulations, des escrocs basés au Nigéria, en Côte d’Ivoire ou encore en France. Si les pertes financières restent souvent limitées, l’impact psychologique peut être dramatique, menant parfois jusqu’au suicide. Enquête sur un fléau en pleine expansion.

🔵 Maroc : le soleil en camping-car

Les « hirondelles d’Agadir », c’est ainsi que l’on surnomme ces 40 000 Français qui, chaque année, fuient l’hiver pour profiter du climat doux du Maroc, selon les autorités locales. Beaucoup font le voyage en camping-car, traversant l’Espagne avant de rejoindre la célèbre station balnéaire. Sur place, ils trouvent non seulement une météo clémente, mais aussi un coût de la vie plus abordable. Leur afflux est tel qu’à cette période de l’année, certains campings prennent des allures de véritables villages français ! Une escapade ensoleillée et au plus près de la nature, loin de la grisaille de l’hiver.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

