Star Academy : Héléna annonce la sortie de son premier album « Hélé » (VIDÉO)

Publicité





La talentueuse Héléna, demi-finaliste de la saison 2023 de la Star Academy, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière musicale avec la sortie de son premier album intitulé « Hélé », prévue pour le 14 mars 2025. Après avoir conquis le public avec ses singles « Aimée pour de vrai », « Summer Body », et plus récemment « Mauvais garçon », la chanteuse belge de 22 ans, Héléna a ravi ses fans avec cette annonce tant attendue.











Publicité





Un album dont la pochette peut surprendre. Beaucoup de fans n’ont pas compris et pas apprécié le visuel, Héléna apparaissant avec une capuche entrain de tirer la langue.

« Mon album prend vachement forme et j’en suis fière. Je trouve qu’il me ressemble vraiment, là on ne peut pas être plus dans du Héléna que ça. » avait déclaré la chanteuse dans une interview accordée à NRJ en octobre 2024.



Publicité





Elle a également souligné sa volonté d’explorer diverses sonorités pour offrir une expérience scénique dynamique : « J’essaye d’explorer plein de choses, je n’ai pas envie de faire que des ballades parce que je pense à la scène. J’ai envie de m’amuser sur scène, de pouvoir danser, que les gens tapent dans les mains au moins. »

Les fans pourront découvrir « Hélé » dès le 14 mars 2025, un album qui promet de refléter l’authenticité et la diversité artistique de cette jeune artiste prometteuse. Notez qu’il sera en précommande dès ce jeudi 13 février.

VIDÉO Héléna explique la naissance de son album