Ici tout commence du 11 février : Teyssier vire Romain ! (résumé + vidéo épisode 1109 en avance)

Ici tout commence du 11 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1109 – Emmanuel va prendre une lourde décision ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Teyssier n’a pas cru le démenti d’Emi sur Romain et il décide de virer le chef Valdine de l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 février 2025 – résumé de l’épisode 1109

Suite aux lourdes accusations de Billie contre Romain Valdine, Teyssier et Myriel ont décidé d’intervenir. Bien que devant le capitaine Brassac, Emi ait nié les propos de Billie pour défendre l’homme qu’elle aime, Emmanuel Teyssier n’est pas dupe. Il sent que quelque chose de trouble entoure le grand chef. Déterminé à protéger ses élèves, le directeur de l’Institut ne recule devant rien. Il convoque Valdine dans son bureau et le congédie sans ménagement. Hors de lui, Romain quitte la pièce en furie, claquant violemment la porte…

Billie redresse la tête, tandis que Carla secoue Leroy pour le faire réagir. Pendant ce temps, en cours avec Teyssier, Thelma adopte une attitude prétentieuse.



Ici tout commence du 11 février 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.