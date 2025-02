The Voice : Scarlett Avedikian, danseuse de la Star Academy, impressionne aux auditions (VIDÉO)

Publicité





« The Voice 2025 » vidéo – Hier soir, TF1 diffusait la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de « The Voice ». Et face aux fauteuils de Florent Pagny, Vianney, Zaz, et Patricia Kaas se cachait une danseuse professionnelle de la Star Academy !











« The Voice 2025 » : découvrez Scarlett Avedikian aux auditions à l’aveugle

Pour son audition à l’aveugle, Scarlett Avedikian avait choisi un titre de Doja Cat : « Woman ». Elle a livré une très belles prestation mais malheureusement, aucun coach ne s’est retourné !

Et si le visage de Scarlett vous dit quelque chose, c’est normal : elle est danseuse professionnelle et a notamment officié sur les trois dernières saisons de la Star Academy. Nikos Aliagas la connait donc très bien et hier soir sur les réseaux, plusieurs anciens candidats de l’autre télé-crochet de TF1 l’ont félicitée.

VIDÉO Scarlett Avedikian fait retourner les coachs

Si vous l’avez loupée, découvrez sa prestation en intégralité sur TF1+.



« The Voice » c’est chaque samedi soir sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+.