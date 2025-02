Zone Interdite du 23 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 23 février 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Japon : dans les secrets d'un pays qui nous fascine ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 23 février « Japon : dans les secrets d’un pays qui nous fascine »

Zone Interdite vous embarque à la découverte du Japon, un pays à la fois fascinant et mystérieux. En 2023, 230 000 Français s’y sont rendus en vacances, tandis que 15 000 ont fait le choix d’y vivre. De Tokyo, vibrante et ultra-moderne, aux campagnes méconnues où certains expatriés ont tenté leur chance, ce reportage dévoile leur quotidien, leurs défis et leur intégration dans une culture réputée hermétique.

Parmi eux, Mélissa et Helmi, un couple de Roubaix, réalisent leur rêve de visiter le Japon pour la troisième fois, cette fois avec leur fille de 4 ans, Mahé. Après cinq ans d’économies, ils s’offrent un séjour de 15 jours à 8 000 euros, ponctué de parcs d’attractions, voyages en Shinkansen et expériences traditionnelles.



Stéphanie, entrepreneuse parisienne, vient tout juste de s’installer à Tokyo pour lancer une marque de parfums. Son défi ? Séduire un marché où les deux tiers des Japonais ne portent jamais de parfum, par souci de ne pas incommoder les autres.

Cyril, originaire de Nice, vit au Japon depuis 28 ans et a conquis le public avec une carrière improbable pour un occidental : le Rakugo, un art humoristique ancestral. Aujourd’hui star dans son domaine, il tente un pari inédit : proposer un spectacle en français.

De leur côté, Sacha et Lina s’attaquent à un autre pilier de la culture japonaise : la maîtrise des sushis. Ils ont intégré une école prestigieuse à Tokyo, mais seuls 50 % des élèves obtiennent leur diplôme. Un apprentissage aussi exigeant que passionnant.

Dans un tout autre cadre, Julien et Aurélie, Bretons d’origine, veulent dynamiser le tourisme dans un village de pêcheurs en proposant un concept inédit : inviter les habitants à accueillir des visiteurs chez eux. Une petite révolution dans un pays où la discrétion est une règle d’or.

Enfin, Lucie, 27 ans, a suivi son cœur jusqu’à Minobu, au pied du mont Fuji. Tombée amoureuse de Zeko, un moine bouddhiste, elle s’investit désormais dans la gestion du temple familial, ancré dans l’histoire depuis le XIIIe siècle.

Entre modernité et traditions, ambition et passion, Zone Interdite vous plonge au cœur de ces parcours étonnants dans un Japon plein de contrastes et de surprises.