Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 4 ? (résumé + replay DALS 28 février 2025)

Danse avec les Stars, résumé du prime 4 du 28 février 2025 – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser sur le thème des chansons de Disney.





Florent Manaudou et Elsa Bois ouvrent le bal avec une rumba sur la musique du Roi Lion. Jean-Marc explique que la magie a opéré, il a adoré. Mel a aimé aussi et note des progrès. Chris note un manque de confiance en lui et il est bluffé par son travail !

Les notes de Florent : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32pts.







Place à Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ils dansent un foxtrot sur « Alice au pays des merveilles ». Fauve l’a trouvée fabuleuse. Jean-Marc dit qu’elle a été hallucinante, à la limite d’une danseuse professionnelle. Chris aimerait plus d’interprétation. Mel se dit « un petit peu déçue » mais en fait elle blague !



Les notes de Lénie : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 9 de Chris, total : 36pts

Adil Rami et Ana Riera dansent une samba sur « Aladin ». Mel a aimé mais elle aimerait en voir plus. Jean-Marc avoue qu’il manquait un peu de précisions dans les pas. Chris est très content mais il a noté une petite erreur.

Les notes d’Adil : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 29pts.

Mayane et Christophe Licata dansent un american smooth sur « La petite sirène ». Jean-Marc affirme qu’elle l’a transporté mais il lui donne des conseils techniques. Chris aimerait qu’elle ne détourne pas son intention, mais il a vu des pointes incroyables. Et Mel est d’accord avec tout ce qu’ils ont dit.

Les notes de Mayane : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 7 de Chris, total : 27pts

Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil dansent une valse sur « Ratatouille ». Jean-Marc parle d’un festin pour les yeux, Chris affirme que la technique est là et que c’était bien exécuté.

Les notes de Charlotte : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 8 de Chris, total : 28pts

Claude Dartois et Katrina Patchett dansent un paso doble sur « Pirates des caraïbes ». Jean-Paul a remarqué une erreur au début. Fauve salue ses progrès et lui donne des conseils techniques. Chris aimerait plus d’engagement physique et note une erreur à la fin.

Les notes de Claude : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31pts

Ève Gilles et Nino Musa dansent une rumba sur « Pocahontas ». Mel a des petits reproches techniques, Chris aussi. Fauve explique qu’il n’y avait pas assez de connexion.

Les notes d’Eve : 7 de Jean-Marc, 6 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts. Ils vont en zone rouge.

Sophie Davant et Nico Archambault dansent une samba sur « La petite sirène ». Fauve explique qu’elle s’est trompé au début mais elle s’est bien rattrapée. Chris avoue qu’elle a réagi rapidement mais il doit tenir compte de l’erreur.

Les notes de Sophie : 5 de Jean-Marc, 6 de Mel, 5 de Fauve, 5 de Chris, total : 20pts. Ils vont en zone rouge.

Jungeli et Inès Vandamme dansent une samba sur « Le roi lion ». Jean-Marc l’a trouvé magnifique, il parle d’un feu d’artifices. Mel trouve qu’il a fait le show, Fauve a adoré.

Les notes de Jungeli : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 9 de Chris, total : 36pts

Frank Lebœuf et Candice Pascal dansent un quickstep sur « Les indestructibles ». Chris affirme que c’était pas mal du tout. Mel lui donne des conseils sur l’intention.

Les notes de Franck : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 28pts

Julie Zenatti et Adrien Caby dansent une danse contemporaine sur « La reine des neiges ». Mel trouve que cette danse lui va très bien. Fauve est contente tandis que Jean-Marc a adoré.

Les notes de Julie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31pts

Le classement des couples du prime 4

1. Lénie et Jordan 36pts

2. Jungeli et Inès 36pts

2. Florent et Elsa 32pts

4. Claude et Katrina 31pts

5. Julie et Adrien 31pts

6. Adil et Ana 29pts

7. Charlotte et Yann-Alrick 28pts

8. Franck et Candice 28pts

9. Mayane et Christophe 27pts

10. Eve et Nino 26pts

11. Sophie et Nico 20pts

Sophie est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le second couple éliminé est…

00h12 : Résultats des votes : ça continue pour Jungeli, Florent, Lénie, Charlotte, Mayane, Adil, Eve, Franck, et Julie. Claude est donc en face à face, opposé à Sophie Davant et Nicolas Archambault. Les votes sont de nouveau ouverts.

00h37 : c’est l’heure du verdict. Le public a choisi de sauver Claude ! Sophie Davant est donc éliminée.

Danse avec les Stars, le replay du 28 février 2025

Rendez-vous dans deux semaines le vendredi 14 mars à 21h sur TF1 pour suivre le quatrième prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.