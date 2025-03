Audiences 11 mars 2025 : « Alexandre Ehle » leader, « Koh-Lanta » au plus bas

Publicité





Audiences 11 mars 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un nouvel inédit de la série « Alexandra Ehle », qui a été suivi par 4,07 millions de téléspectateurs pour 20,4% de pda.





C’est devant TF1 avec l’épisode 3 de « Koh-Lanta : la Revanche des 4 Terres », qui a captivé 2,49 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14,8% de pda. Le jeu d’aventure est au plus bas et atteint son plus faible score historique !







Audiences 11 mars 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le numéro inédit de « Notre vraie nature », qui a captivé 1,61 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,5% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Sister Act », qui a attiré 1,49 million de téléspectateurs en moyenne pour 8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie