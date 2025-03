C à vous du 14 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 La guerre commerciale de Trump ébranle l’économie mondiale. On en parle avec Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, ancien commissaire européen en charge du commerce

🔵 Commission d’enquête sur Betharram, affiches LFI jugées antisémites, union de la gauche… Le député LFI/NFP du Val-d’Oise Paul Vannier est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Pascal Légitimus pour l’exposition “Artimus photographie”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Chrétien, chef de l’hôtel-restaurant “Les Hautes Roches”, à Rochecorbon (Indre-et-Loire)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Guy Lagache pour le documentaire “C’est demain” diffusé mardi 18 mars à 21h25 sur TMC; William Lebghil et Liliane Rovère, pour le film « La Cache » réalisé par Lionel Baier et en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 14 mars 2025 à 19h sur France 5.