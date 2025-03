C à vous du 31 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 31 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Spéciale C à vous : 2 ans de prison ferme, 5 ans d’inéligibilité, fin de carrière politique pour Marine Le Pen ? On reçoit dès 18h55 : Jean-Philippe Tanguy, député RN de la 4ème circonscription de la Somme et Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen

🔵 Le journaliste Tristan Berteloot, auteur de “La machine à gagner. Révélations sur le RN en marche vers l’Elysée” aux éditions du Seuil, Bruno Jeudy, directeur délégué de la Tribune dimanche et éditorialiste politique, et Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste



Publicité





🔵 Dans la Suite de C à vous : condamnation de Marine Le Pen, une onde de choc internationale. Philippe Corbe, journaliste, spécialiste des États-Unis, nous livrera son analyse; et Alain Duhamel, éditorialiste politique, est notre invité dès 20h05

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 31 mars 2025 à 19h sur France 5.