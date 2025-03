C dans l’air du 22 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 22 mars 2025, invités et sommaire – Ce samedi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 mars : invités et le sommaire

⬛ Dominique Trinquand – Ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU; Anthony Bellanger – Éditorialiste France Inter et spécialiste des questions internationales; Marie Jégo – Journaliste spécialiste de la Russie (Le Monde); Laurence Nardon – Responsable du Programme États-Unis à l’Institut français des relations internationales; Ariane Bonzon – Grand reporter, écrivaine et spécialiste de la Turquie.

⬛ Ukraine : la France en première ligne



L’UE renforce sa défense avec un plan de 800 milliards d’euros, annoncé début mars par Ursula von der Leyen. Jeudi, les 27 se sont réunis à Bruxelles pour accélérer leur montée en puissance militaire d’ici 2030, face à une possible menace russe. Parmi les pistes de financement : un assouplissement des règles budgétaires et un prêt de 150 milliards d’euros pour des achats d’armement européen. Pedro Sanchez critique la dépendance aux armes américaines.

Parallèlement, Donald Trump négocie avec Zelenski l’exploitation des mines ukrainiennes en échange d’investissements. Il envisage aussi une implication américaine dans la gestion des centrales électriques du pays.

Sur le plan économique, la Fed revoit à la baisse la croissance américaine pour 2025 (1,7 %), tandis que l’inflation grimpe à 2,7 %. Avec un déficit public de 6,3 % du PIB laissé par Biden, la récession devient une menace plus sérieuse, JP Morgan l’estimant désormais à 40 %.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce samedi 22 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.