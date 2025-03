Ici Tout Commence spoiler : Souleymane et Carla vont s’affronter pour… (vidéo épisode du 26 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla est déterminée à devenir major de promo cette année à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle découvre que cerise sur le gâteau, les majors de promos auront la chance de représenter l’institut au concours inter-écoles !











Si Bérénice n’a aucune envie de se retrouver dans l’école de Castelmont et n’a donc aucune motivation, Souleymane ne compte pas laisser la tâche facile à Carla ! Il lui rappelle qu’il était major de promo l’an dernier et il compte bien l’être encore cette année. Entre les deux amis, le combat ne fait que commencer ! De son côté, Bérénice s’amuse de la situation et elle sera là pour compter les points.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1140 du 26 mars 2025, Souleymane et Carla face à face

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.