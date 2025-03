Demain nous appartient : un ancien personnage phare bientôt de retour ! (PHOTO)

Publicité





Grande nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » : un ancien personnage phare va faire son grand retour à Sète après une absence de plusieurs années !











Il s’agit d’Anna Delcourt, incarnée par Maud Baecker. L’actrice a repris les tournages à Sète cette semaine pour une diffusion prévue en juin prochain, selon les informations de Télé Loisirs.

Anna avait quitté Sète au printemps 2023 après sa rupture avec Karim. Quelles raisons vont la pousser à revenir à Sète ? Et si c’était pour soutenir sa soeur, Chloé, après la mort d’Alex ? Ce dernier a une tumeur au cerveau depuis déjà plusieurs mois et a refusé de se faire soigner. Il a même renoncé à prévenir sa famille et voit mal comment cette histoire pourrait bien finir… A suivre !

PHOTO Maud Baecker de retour à Sète