N’oubliez pas les paroles du 18 mai 2026 : Audrey continue, quels gains ce lundi soir ?

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N’oubliez pas les paroles du 18 mai 2026, 18 victoires pour Audrey – Audrey a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ? On vous dit tout !


N'oubliez pas les paroles du 18 mai 2026 : Audrey continue, quels gains ce lundi soir ?
Capture TF1


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N’oubliez pas les paroles du lundi 18 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce lundi soir, Audrey n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté 1 000 euros la deuxième émission. Elle totalise ainsi 91 000 euros de gains en 18 victoires.

Audrey n’a donc pas encore réussi à franchir la barre des 100 000 euros. Y parviendra-t-elle mardi soir ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 18 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


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