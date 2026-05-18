The Power du 18 mai 2026 : Jordan éliminé, qui sera le Power Player mystère ? (résumé, spoiler + replay épisode 42)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 42 du lundi 18 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs pour la cérémonie d’élimination.











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Jordan annonce qu’il a hâte de savoir qui a sorti Julien. Beverly réalise qu’elle risque des représailles… Jonathan prend la parole, il pense que c’est Laura ou Manon. De son côté, Laura doute de Beverly ou Damien.

Place ensuite au vote. Avant le résultat, Kaos demande au complice du Power Player de se dévoiler : tout le monde découvre que c’est Enzo. Et les joueurs se sont tous trompés en désignant Laura à la majorité. Ils découvrent qu’ils ont fait erreur et le Power Player se dévoile : il s’agissait se Beverly ! Tout le monde est choqué à part Laura.

Les joueurs, à l’exception de Beverly et Enzo, sont donc sur la roue de l’infortune. Beverly la fait tourner : Jordan et Manon sont les deux joueurs en danger ! Beverly doit désigner lequel des deux éliminer, elle hésite et Jordan lui demande de l’éliminer car il explique que ce jeu n’est pas fait pour lui.



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Jordan fait donc ses bagages et ses adieux.

SPOILER qui sera le nouveau Power Player ?

Dans l’épisode de demain, Kaos va faire une annonce choc : pour cette nouvelle partie, le pouvoir sera entre les mains d’un Power Player mystère !

The Power, le replay du 18 mai

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce lundi 18 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 19 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 43.