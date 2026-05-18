C à vous du 18 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 18 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Lutte contre le narcotrafic, affaire Epstein… Le journaliste d’investigation Frédéric Ploquin, est l’invité de C à vous. Son livre « Epstein – Les secrets de la filière française » sera disponible le 19 mai aux éditions du Nouveau Monde

🔵 Affaire « Patrick Bruel » : après la plainte pour viol de Flavie Flament, le chanteur sort du silence. On en parle avec son avocat, Maître Christophe Ingrain



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🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Tayc interprète son titre “Need” en live

✨ Jeanne Herry, Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau pour le film “Garance”

✨ Gilles Lellouche et László Nemes pour le film “Moulin”

✨ Pedro Almodóvar, Leonardo Sbaraglia et Rossy de Palma pour le film “Autofiction” en salle le 20 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 18 mai 2026 à 19h sur France 5.