Un Si Grand Soleil du 19 mai : Atlan manipule Margot, Becker parle à Janet (résumé épisode 1925 en avance)

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Un si grand soleil du 19 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1925 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 19 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Au petit matin, Becker est énervé. Il est contrarié pour Jérémy, persuadé qu’Atlan a acheté le témoin. Janet évoque le fait que le témoin dit peut être la vérité mais Clément lui avoue qu’il en est certain car il a déjà fait pareil il y a 25 ans ! Janet ne comprend pas comment il peut être sur. Clément lui explique qu’à l’époque, c’est Claudine qui l’a aidé : elle a fouillé dans son ordinateur pour trouver les coordonnées du témoin et elle les a données à Atlan. Il a pu faire pression sur lui pour qu’il se rétracte. Janet réalise qu’il a couvert Claudine, Becker lui dit qu’il n’avait pas le choix : elle serait allée en prison et il ne voulait pas faire ça à sa fille. Il a ça sur la conscience depuis, il dit que si Atlan a pu tuer une autre femme, c’est en partie à cause de lui.

Atlan est chez Midi Libre avec Margot pour répondre aux questions de Paloma. Il se présente en victime sur les deux affaires. Quand Paloma l’interroge sur le témoin qui s’est rétracté il y a 25 ans, Atlan accuse Becker d’avoir agi par jalousie car il avait noué une amitié avec Claudine. Paloma rappelle que les accusations sont très graves, Margot dit que ce n’est qu’une impression qu’il partage… Atlan accuse le commissaire Becker de faire encore en sorte de le faire accuser dans la mort d’Isaure ! Atlan va même jusqu’à accuser Paloma d’avoir écrit un article à charge car Jérémy Loubet est son ex.



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Quand ils repartent, Margot dit à Atlan que c’était très malin de faire le lien entre la journaliste et Jérémy. Elle pense que l’opinion finira par lui être favorable. Elle lui parle ensuite de son manuscrit qu’elle a lu et lui donne son opinion. Atlan dit qu’il aimerait la remercier en appuyant sa candidature pour être chargé de cours à l’université à la rentrée prochaine ! Margot est touchée.

Les parents de Salomé ont visité l’appartement avec Inès, ils sont agréablement surpris. Inès parle ensuite à Arnaud (le père de Salomé) de son père qui cherche un cuisinier pour sa Paillote. Elle dit lui avoir parlé de lui. Il la remercie.

Catherine est au téléphone avec Guillaume pour parler de leur collaboration, elle dit avoir besoin d’y réfléchir un peu même si elle trouve sa proposition équitable.

Arnaud passe un entretien avec Gary et Emma aux Sauvages. Gary trouve son profil très intéressant, il lui demande son avis sur sa carte. Il dit que c’est dans ses cordes, il maitrise tout ça et a même des idées de propositions dans l’esprit de ce qu’ils font. Emma demande s’il a un plat signature, il lui parle de son chichoumeille et elle est emballée. Gary dit qu’il a d’autres personnes à voir, Emma est emballé.

Becker appelle Cécile, il dit ne pas croire à ce témoignage qui tombe du ciel : il dit que Raphaël Atlan l’a acheté et lui conseille d’enquêter dans ce sens. Cécile n’apprécie pas qu’il lui dise comment faire son travail. Becker assure qu’il y a 25 ans, il était convaincu de sa culpabilité. Cécile admet que les ressemblances sont troublantes mais elle n’a pas d’éléments contre Atlan. Elle lui dit qu’il manque d’objectivité et lui demande de ne plus intervenir dans cette affaire. Mais quand Cécile raccroche, elle demande à ce qu’on lui amène le dossier Maud Serra.

Claudine est au parloir avec Jérémy, elle lui dit avoir demandé une confrontation avec le témoin. Jérémy dit être en plein cauchemar et mérité ce qui lui arrive pour tous les mauvais choix qu’il a fait. Claudine lui assure qu’elle va le sortir de là. Elle l’encourage à ne pas se laisser abattre.

Gary a vu un autre candidat, il fait le point avec Emma. Elle dit avoir beaucoup aimé Arnaud Perraud, ses suggestions et son envie de s’investir. Elle pense que c’est le meilleur profil et comme il a été recommandé par Inès, Gary décide de le prendre. La mère de Salomé montre les photos de l’appart à sa fille, Arnaud trouve que ça parait trop beau. Il trouve bizarre qu’Inès soit si sympa… Gary l’appelle au même moment, il lui annonce qu’il est embauché ! Il est ravi, Gary lui demande de compenser demain. Il annonce la bonne nouvelle à sa femme et sa fille.

Catherine parle de la collaboration avec Sérignan à Laurine, elle hésite et lui demande son avis. Laurine lui conseille d’accepter, il a beaucoup de potentiel. Elle appelle ensuite Guillaume pour lui dire qu’elle accepte, il se réjouit. Johanna ouvre le champagne mais elle réalise que les coupes sont dans les cartons. Elle le remercie de l’aider pour son déménagement et ils trinquent.

Margot annonce à Cécile qu’Atlan a proposé de la pistonner pour donner des cours à la fac, elle a rendez-vous avec le directeur de l’UFR le lendemain. Cécile est surprise, Margot lui dit que c’est lui qui lui a proposé… Margot va prendre une douche, Cécile fait part de ses doutes à Florent. Elle avoue n’écarter aucune piste.

Dans la rue, Paloma vient parler à Clément. Elle lui dit avoir interviewé Atlan chez Midi Libre, il a insinué que par jalousie à l’époque, elle a manipulé un témoin contre lui. Atlan s’emporte et assure qu’il ment. Paloma veut en savoir plus mais Becker refuse : Atlan est un manipulateur qui essaie de sauver sa peau !

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