C l’hebdo du 22 mars 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 22 mars 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C l’hebdo du 22 mars : les invités et le sommaire

🔵 L. H. Oswald, CIA, mafia : que révèlent les archives sur l’assassinat de Kennedy ? L’historien André Kaspi et le journaliste Gallagher Fenwick retracent les grands mystères de cette affaire

🔵 Émile : la piste d’une intervention humaine privilégiée. Les journalistes Laurent Valdiguie, Valentin Doyen et l’ancien directeur de l’IRCGN, Francois Daoust, sont nos invités



Publicité





🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Teddy Riner, Jean-Paul Rouve et Amel Bent

Extrait vidéo

« Si nous avions la certitude qu’Émile s’était perdu, nous n’en serions pas là. » Mort d’Émile : le journaliste Valentin Doyen nous explique pourquoi la piste d’une intervention humaine est privilégiée par les enquêteurs.

🔴 "Si nous avions la certitude qu’Émile s’était perdu, nous n’en serions pas là." Mort d’Émile : le journaliste Valentin Doyen nous explique pourquoi la piste d’une intervention humaine est privilégiée par les enquêteurs, ce samedi, dès 18:55 dans #CLHebdo avec @aurecasse ⬇️ pic.twitter.com/IBTp2oWzjL — C l’hebdo (@clhebdo5) March 21, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 22 mars 2025 à 19h sur France 5.