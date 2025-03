Demain nous appartient : Alexandre Brasseur a-t-il sauté en parachute ? Réponse

Publicité





Dans l’épisode diffusé le mercredi 12 mars 2025 de la série à succès d TF1 « Demain nous appartient », les téléspectateurs ont été témoins d’un moment fort en émotions : Alex Bertrand, interprété par Alexandre Brasseur, a réalisé un saut en parachute mémorable.











Dans cet épisode, Chloé (Ingrid Chauvin) hésite à sauter en parachute en tandem avec Alex en raison de sa peur. Encouragé par Chloé, Alex décide de sauter seul. Les images spectaculaires montrent Alex en plein saut, exprimant une joie immense à l’atterrissage. Chloé le rejoint alors et le félicite chaleureusement, fière de son exploit.

Cette séquence a été saluée par les fans de la série pour son intensité et la qualité des images proposées. Mais vous êtes nombreux à vous demander si Alexandre Brasseur a vraiment fait ce saut en parachute ou s’il s’agissait d’une doublure. Et bien on peut vous dire que c’est bien l’acteur qui a sauté pour cette scène ! TF1 a confirmé à Allociné qu’il avait même sauté deux fois pour les besoins du tournage !

