Echappées Belles du 29 mars : direction le Maroc ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 29 mars 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Maroc gourmand », suivi de la rediffusion « Australie, sur la route des océans ».





Echappées Belles du 29 mars 2025, à 21h – « Maroc gourmand » (inédit)

Deuxième destination touristique d’Afrique, le Maroc brille aussi par sa gastronomie. En juillet 2024, il a été élu pays à la meilleure cuisine du monde lors d’un vote organisé par une plateforme rassemblant plus de 40 millions d’abonnés.

Parmi ses plats emblématiques, le couscous et le tajine, hérités des traditions berbères, sont bien connus des Français. Leurs parfums envoûtants transportent instantanément au cœur du Maghreb. Pourtant, au fil de son voyage, la cheffe Anto Cocagne découvrira que la cuisine marocaine ne se limite pas à ces mets incontournables. Riche de multiples influences culturelles et historiques, elle est un véritable témoignage du métissage du pays.



Surtout, la cuisine marocaine est avant tout une affaire de femmes. De génération en génération, les recettes se transmettent de mère en fille, perpétuant un savoir-faire précieux. Notre guide ira à la rencontre de celles qui, chaque jour, luttent pour faire reconnaître leur talent et s’imposer dans cet univers culinaire fascinant.

Echappées Belles du 29 mars à 22h30 – « Ubaye, vallée secrète » (rediffusion)

Sophie Jovillard part à la découverte de l’Australie à travers un voyage entre Sydney et Melbourne, deux villes emblématiques du pays. Bordées par l’océan et proches d’une nature encore sauvage, elles offrent un cadre spectaculaire mais fragile. Au cœur du New South Wales et du Victoria, Sophie nous plonge dans une Australie singulière pour explorer le lien profond qui unit ses habitants à leur environnement.

Sujets : Sydney, la ville des athlètes/Les plages d’Australie, incontournables/Un si grand soleil/Australie on the road/La vie après le feu/Melbourne, ville grecque.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 29 mars dès 21h sur France 5