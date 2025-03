Enquête Exclusive du 16 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 16 mars 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Shenzhen : la ville la plus futuriste de Chine ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 16 mars 2025 : votre émission en résumé

Shenzhen est sans doute la ville la plus avant-gardiste de Chine. Ici, les drones livrent des repas en pleine rue, les taxis autonomes circulent sans conducteur, et les paiements s’effectuent d’un simple scan de la main. Même les robots humanoïdes et les poupées intelligentes y sont dotés d’intelligence artificielle.

Fascinante mais aussi inquiétante, cette mégapole de 20 millions d’habitants incarne l’innovation technologique chinoise à son paroxysme. Sous l’œil de plus de 2 millions de caméras de surveillance couplées à des logiciels de reconnaissance faciale, ses rues figurent parmi les plus sécurisées du monde, avec une délinquance en baisse de 50 % en une décennie.



Au cœur de cette révolution numérique, l’application WeChat, développée à Shenzhen par la multinationale Tencent, collecte une quantité vertigineuse de données sur les citoyens. Ces informations, accessibles aux autorités sur demande, servent aussi bien à lutter contre la criminalité qu’à surveiller les comportements jugés déviants ou inciviques.

Plongée au sein de la ville la plus high-tech et la plus surveillée de la planète.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.