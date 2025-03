Hugo Manos et Laurent Ruquier, la rupture !

Publicité





Hugo Manos a annoncé ce vendredi sa séparation avec Laurent Ruquier, mettant fin à une relation qui durait depuis 2018. Le couple, connu pour sa discrétion, avait officialisé leur union il y a plusieurs années et partageait une vie commune tout en respectant leur vie privée.​











« Nous ne sommes plus en couple depuis plusieurs semaines » a-t-il déclaré à Buzz TV. « C’est la vie, c’est comme ça. Les plus belles choses arrivent parfois à une fin. La seule chose que je peux vous dire, c’est que tout va très bien. Nous sommes en très bons termes. C’est quelqu’un d’extraordinaire. Il me le prouve encore aujourd’hui post-séparation. Donc tout va bien »

Aucune raison spécifique n’a été avancée pour expliquer cette séparation, mais il est suggéré que leurs emplois du temps chargés et leurs engagements professionnels respectifs ont pu jouer un rôle.​

Laurent Ruquier, animateur et producteur bien connu du paysage audiovisuel français, et Hugo Manos, influenceur et entrepreneur franco-grec, avaient su préserver leur intimité malgré l’attention médiatique. Et ils avaient été sacrés gagnants de la dernière saison du jeu d’M6 « Les Traitres ».



