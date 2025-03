Plus belle la vie spoiler : Samuel dérape et agresse Idriss ! (31 mars 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Samuel dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 31 mars 2025, alors qu’Idriss a découvert le passé sombre de Samuel et la mort de son, Fanny Caldera, il va continuer d’enquêter sur son collègue…











Pour vérifier si Samuel avait un alibi le soir de la mort d’Alix, Idriss n’hésite pas à aller interroger Jennifer en prétextant avoir besoin de son emploi du temps le soir de l’arrestation du tueur au viager.

Mais Jennifer n’est pas dupe et en parle à Samuel… Ce dernier va alors totalement perdre le contrôle ! Il s’attaque à Idriss en pleine rue, il veut savoir ce qu’il cherche ! Ce dernier finit par lui avouer qu’il est allé à Strasbourg et qu’il sait tout sur la mort de Fanny ! Samuel est sous le choc, Idriss veut des explications sur la mort d’Alix…

