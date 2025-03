Ici Tout Commence spoiler : Vic et Carla se font piéger... (vidéo épisode du 1er avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic et Carla ont entamé des révisions communes dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, elles vont se faire subtiliser leur livre de recettes… Et Enzo et Souleymane ne vont pas hésiter à les piéger !











Publicité





Carla et Victorine ont récemment été particulièrement insupportables à la coloc. Déterminées à retrouver leur précieux livre de cuisine mystérieusement égaré, elles prennent sur elles et présentent leurs excuses à Enzo et Souleymane, persuadées que ces derniers le détiennent.

Prêtes à tout, elles vont même jusqu’à conclure un marché avec eux : Vic massera Enzo tous les soirs pendant une semaine tandis que Carla fera un compliment par jour à Souleymane pendant deux semaines ! Mais alors que les garçons savourent leur victoire, ils révèlent qu’ils n’ont en réalité jamais eu le livre en leur possession !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le père de Solal cache quelque chose !… (vidéo épisode du 1er avril)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1144 du 1er avril 2025, Souleymane et Enzo piègent Carla et Vic

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.