Ici tout commence du 28 mars : Thelma s’enfonce dans ses mensonges (résumé + vidéo épisode 1142 en avance)

Ici tout commence du 28 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1142 – Thelma s’enfonce dans ses mensonges ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle a fait croire qu’on lui avait volé ses vêtements et sacs de luxe alors qu’elle les a revendus !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 mars 2025 – résumé de l’épisode 1142

Maya a déjà alerté Clotilde Armand sur les vols commis dans la chambre de Thelma ! Celle-ci les rejoint et découvre, gênée, l’ampleur que prend la situation. Maya est à fond, elle est scandalisée qu’on ait dépouillé le dressing de luxe de Thelma. Celle-ci choisit de ne toujours pas dire la vérité et fait même mine d’avoir déjà porté plainte ! Clotilde prend l’affaire au sérieux alors que Maya n’hésite pas à accuser Cléo…

Pendant ce temps, Gaspard et Cléo critiquent Leroy dans son dos. De son côté, Vic se laisse entraîner dans la méthode de révisions organisée par Carla.



Ici tout commence du 28 mars 2025 – extrait vidéo

