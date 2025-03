Pékin Express, Patricia et Adrien éliminés : « on a fait une mauvaise demi-finale »

Publicité





Hier soir à l’issue de la demi-finale de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Patricia et Adrien, les amis avec 30 ans d’écart, qui a été éliminé. Ils avaient les 3 enveloppes noires à la fin de l’étape et donc aucun suspense quant à l’issue de cette demi-finale.











« On a fait une mauvaise demi-finale, c’est le jeu. On avait en face de nous de grands compétiteurs plus forts que nous et voilà. » a confié Adrien dans une interview pour Télé Star.

Mais évidemment, Adrien et Patricia sont fiers de leur parcours alors que personne ne les imaginait aller si loin : « Même si on a été éliminés aux portes de la finale, on peut être fiers de notre Pékin Express, on est très contents. Pour nous, on l’a réussi. Arriver en demi-finale ce n’est pas rien, surtout avec une saison XXL et 10 binômes. Donc voilà, on a quand même une immense fierté d’y être arrivés. »



Adrien a expliqué comment il s’est retrouvé à participer à Pékin Express avec la mère de son meilleur ami : « A la base, Patricia c’est la maman de mon meilleur ami que je connais depuis le collège. Et quand j’avais 26 ans environ, j’ai eu une année sabbatique donc je suis rentré chez moi. Mon meilleur ami m’a dit que sa mère marchait tous les jours et un jour je suis allé avec elle, et notre amitié est née. Et c’est mon meilleur ami qui m’a dit que sa mère rêvait de faire Pékin Express, parce qu’on n’en avait jamais parlé tous les deux. Donc c’est parti comme ça. »

Mais alors que Patricia attendait que sa fille lui dise qu’elle était fière d’elle, déception puisqu’elle ne lui a toujours pas dit : « Elle ne me l’a toujours pas dit… Peut-être que ça viendra. » a confié Patricia.