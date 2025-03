Kings League France : Michou dévoile son crâne rasé (VIDÉO)

Publicité





Hier soir à l’occasion de la Draft de la Kings League France, le célèbre youtubeur Michou a surpris ses fans en apparaissant le crâne rasé. Cette transformation inattendue a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes ont exprimé leur étonnement face à ce nouveau look.​





« Regarde ce que j’ai fait pour imposer, pour avoir plus d’aura » a déclaré Michou aux journalistes. « Je me suis dit je me rase les cheveux comme ça je leur montre à quel point je suis prêt »







Publicité





La Kings League, une compétition de football à sept imaginée par Gerard Piqué en 2022, fait son entrée en France avec un casting prestigieux. Parmi les présidents des huit équipes en lice, on retrouve des personnalités telles que les footballeurs Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Adil Rami, ainsi que des figures emblématiques du streaming comme Squeezie, Kameto, Domingo et bien sûr, Michou. ​

Le YouTubeur a créé son club, la Génération Seven avec notamment Driss Zidane, le neveu du champion du monde 1998 !



Publicité





Le championnat débutera officiellement le 6 avril prochain, avec des matchs programmés chaque dimanche. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour la prochaine Kings World Cup, offrant ainsi une opportunité unique aux talents français de briller sur la scène internationale. ​

L’apparition de Michou avec le crâne rasé lors de cet événement inaugural a non seulement marqué les esprits, mais a également renforcé l’engouement autour de cette compétition innovante qui promet de mêler sport et divertissement de manière inédite en France.

VIDÉO Michou s’est rasé le crâne