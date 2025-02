Danse avec les Stars d’internet : après la rupture de Michou et Elsa, le programme reviendra-t-il ?

Publicité





C’est une nouvelle qui attriste les fans de danse et de divertissement sur le web. « Danse avec les Stars d’Internet », l’émission dérivée du célèbre programme de TF1, ne reviendra pas pour une deuxième saison. La raison principale ? La rupture très médiatisée entre Michou et Elsa Bois, le couple phare de l’émission.











Publicité





Lancée en 2023 sur Twitch, « Danse avec les Stars d’Internet » avait connu un franc succès grâce à son concept innovant mêlant influenceurs et danse de salon. Avec Michou en tant que producteur et animateur, et sa compagne Elsa Bois à ses côtés en tant chorégraphe, l’émission avait rassemblé des millions de vues et suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux.

Cependant, la dynamique du duo était au cœur du projet, et leur relation fusionnelle à l’écran avait grandement contribué à l’engagement du public. Leur séparation, annoncée en début de semaine, a mis un terme aux espoirs d’une saison 2. D’autant que Michou vient de s’envoler vers une destination lointaine pour prendre du recul.

L’arrêt de « Danse avec les Stars d’Internet » avec Michou marque-t-il la fin définitive de ce format sur Twitch ? Ou un autre YouTubeur aura-t-il envie de reprendre le flambeau ?



Publicité